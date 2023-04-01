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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الظهور الأول لـ توخيل .. بايرن ميونخ يتحدى دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

بايرن ميونخ ضد بوروسيا
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب “أليانز أرينا"، ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

ويستهدف فريق بايرن ميونخ حسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه، واستعادة صدارة الدوري الألماني من بوروسيا دورتموند.

وتشهد مباراة اليوم الظهور الأول للمدير الفني توماس توخيل مع بايرن ميونخ، والذي تولى المهمة مؤخرا خلفا لـ يوليان ناجلسمان.

وقال توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" إنها مباراة كبيرة، نريد أن نكون متصدرين للدوري مرة أخرى، الفوز بالمباراة لن يجعلنا أبطال الدوري، ولن يبعُد اللقب عنا إذا لم نفز".

أضاف:" نحتاج إلى الشعور بالحماس أمام بوروسيا دورتموند، هذا ما يدفعنا إلى المضي قدمًا، نحن بحاجة إلى توازن جيد ومزيج من كل شيء، نظرًا لترتيب الدوري والمنافسة بين الفريقين، ستكون بالتأكيد مباراة نارية."

على الجانب الآخر، يطمح فريق بوروسيا دورتموند في خطف نقاط المباراة الثلاث من بايرن ميونخ للابتعاد بصدارة الدوري الألماني وقطع خطوة مهمة نحو التتويج باللقب، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ترتيب دورتموند وبايرن ميونخ:

ويتصدر بوروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، ويأتي بايرن ميونخ وصيفا بـ 52 نقطة.

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