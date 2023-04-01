إدوارد: مسلسل حضرة العمدة يناقش قضايا وحقوق المرأة في المجتمع الريفي

تحدث الفنان إدوارد عن دوره في مسلسل حضرة العمدة، قائلا: مسلسل حضرة العمدة يناقش قضايا وحقوق المرأة في المجتمع، ما يحدث في القرى من عادات يجب أن يتم القضاء عليها.

وأضاف “إدوارد” خلال حواره على قناة “القاهرة الإخبارية”، المسلسل يشمل الحديث عن قضايا الختان وزواج القاصرات، والقضء عليها، منوها بأن دور الفنانة روبي في المسلسل يستهدف توعيه الأهالي ومنع تلك القضايا بالطريقة الصحيحة والسليمة.

واسترسل: أن فكرة طرح قضايا ومشاكل المجتمع عن طريق المسلسلات والأفلام أمر هام، متابعا: نسعى دائما إلى طرح المشاكل والقضيا المجتمعية بشكل ترفيهي، لتوصيله بشكل ناجح للمواطنين.

ولفت إلى أن التفاهم وكسر الروتين من أهم اسرار نجاح الزواج، منوها بأن نجاح العمل الفني يعتمد في الأساس على الفكرة والكتابة والإخراج وفريق العمل.

وأوضح أن مسلسل حضرة العمدة مازال به مفاجآت وقضايا أخرى، سيتم الحديث عنها خلال الحلقات القادمة، متابعا:" المسلسل مليان".