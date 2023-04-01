قصة خلاف قصي خولي مع زوجته السابقة.. تعرف عليها

يحتفل اليوم السبت 1 أبريل، الفنان قصي خولي، بعيد ميلاده الـ 47، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1976، في مدينة طرطوس السورية.

أزمة قصي خولي مع زوجته

تفاجأ جمهور الفنان السوري قصي خولي، بظهور فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تدعى مديحة الحمداني وتتهمه بالإساءة إليها ولسمعتها، قائلة: "أنا مش بنت شوارع".

ووجهت الفتاة التي ظهرت في الفيديو منهارة وهي تقود سيارة أن قصي خولي جعلها سلعة رخيصة: "صرت عرضة لـ اللي يسوى واللي ما يساوي" وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة.

فجّرت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفها أن النجم السوري يتهرب من مصاريف ابنه "فارس" ويرفض مساعدتها.

قالت مديحة الحمداني في تصريحات لإحدى المجلات العربية انها اصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.

وأشارت مديحة الحمداني إلى أن قصي خولي رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.