مقاضاة شبكة فوكس نيوز الأمريكية بتهمة التشهير خلال الانتخابات الرئاسية 2020

من المقرر أن تمثل شبكة "فوكس نيوز"، القناة المفضلة لدى المحافظين في الولايات المتحدة وإحدى القنوات الفاعلة في إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية، أمام القضاء في أبريل الجاري في قضية تشهير تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي فاز خلالها الديموقراطي جو بايدن على الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما أعلنت محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية أمس الجمعة.

يأتي هذا على خلفية دعوى مدنية بالتشهير رفعتها ضدها شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" لصنع آلات التصويت الإلكتروني.

وفي القرار، رفض قاض في المحكمة طعنا قدمته الشبكة التلفزيونية في دعوى مدنية بالتشهير رفعتها ضدها شركة "دومينيون فوتينج سيستمز"، التي تطالب شركة فوكس نيوز بتعويضات قدرها 1,6 مليار دولار في محاكمة مدنية تبدأ في 17 أبريل أمام المحكمة.

وقد تم تقديم هذه الشكوى في مارس 2021 وكشف مضمونها تباعا منذ الشهر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.