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رئيس التحرير
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تعليم

فتح باب التسجيل في الدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين بألسن عين شمس

لدكتورة سلوى رشاد
لدكتورة سلوى رشاد

ينظم قطاع الدراسات العليا  بكلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة تحت عنوان "الاتحاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة"، تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية إن منتدى هذا العام يضم عدة محاور للبحث العلمي في مجالات اللغة والادب والترجمة من اهمها مستقبل هذه الدراسات في ضوء التحولات التي يشهدها سوق العمل محليا ودوليا وآليات تطوير وتحديث هذه الدراسات لتتواكب مع تلك التحولات بما يتوافق مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".

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وأضاف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن منتدى شباب الباحثين يستهدف اثراء البحث العلمي لكونه  منصة بحثية وعلمية مهمة في تبادل  الرؤى والافكار بين الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية  مشيرًا الى أن المنتدى يعقد على ثلاث محاور: محور الدراسات اللغوية ومحور الدراسات الأدبية ومحور دراسات الترجمة،  ويشمل كل محور عددًا من الموضوعات والأفكار البحثية التي تتناول واقع ومستقبل دراسات اللغة والادب والترجمة  والتي سيناقشها المشاركون في المنتدى من خلال أوراق بحثية ونقاشات على مدار يومين.
للتعرف على   مزيد من المعلومات  حول محاور وموضوعات المنتدى  وضوابط الورقة البحثية يرجى النقر على الرابط التالي:
https://alsun.asu.edu.eg/ar/announcement/45/
ترسل طلبات المشاركة  وملخصات المداخلات  على الاميل  التالي:
[email protected]

كلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين جامعة عين شمس الدكتورة سلوى رشاد

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