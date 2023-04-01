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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برعاية وزير التعليم العالي.. إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023

افضل جامعة صديقة
افضل جامعة صديقة للبيئة

انطلقت مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 أبريل وحتى يوليو القادم ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

وتقوم الجامعات برفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 1-7 أبريل الجاري، ثم يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 7 مايو القادم، ثم يتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل 6 جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل 6 جامعات يوم 8 مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل 6 جامعات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 1 يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أن المسابقة تهدف للوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

وأشار د. رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أعد منصة إلكترونية لتسليم الملفات والفيديوهات الخاصة بالتقديم عليها للمرة الأولى، وذلك تماشيًا مع توفير تكلفة الطباعة واستهلاك الورق حفاظًا على البيئة، كما تم التنسيق مع وزارة البيئة للاشتراك في تحكيم المسابقة من خلال عضو لجنة من وزارة البيئة.

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