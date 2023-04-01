عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. الطفل الناجي من جريمة الاسكندرية: أبويا مسك أمي من شعرها وضربها بالنار

جريمة الاسكندرية
جريمة الاسكندرية

قال الطفل ياسين ياسر الناجي الوحيد في جريمة أبوسليمان بمحافظة الاسكندرية والتي شهدت مقتل ٧ من أسرة واحدة، إنه كان رفقة والده المتهم قبل الحادث، حيث أخذه والده رفقة اخته إلى مكان الحادث.

ممسكا بالمصحف.. وصول المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته لمحكمة الإسكندرية

رجل فقد عقله.. أنهى حياة شقيقه وأصاب 2 بسبب الخلافات في الجيزة

الطفل الناجي: أبويا قالي لو فتحت بوقك هقتلك

وأشار في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الاسكندرية، إلى أن والده فتح الطبنجة في الاسانسير وشد الاجزاء، وحذرني من اخطار والدتي "المجني عليها"، مضيفا: «متقولش لماما اني جايب سلاح ولو قولتلها هاقتلك انت الأول».

وتابع ياسين أن والده حاول اعادة المجني عليها إلى المنزل، ولكنها رفضت، فدخل الحمام وطلع ضرب طلقة وتوجه للمطبخ وامسك شعر أمي وضربها بالنار.

وقد حاول المتهم بقتل ٧ من أفراد أسرته الصراخ مدعيا الجنون داخل قاعة محكمة جنايات الاسكندرية قائلا "أنا لا أخشى الموت"، وذلك مع بدء أولى جلسات محاكمته اليوم السبت، مضيفا: "كان زماني جثة مع اللي ماتوا .. انا مش خايف من الموت".

وكان المتهم بقتل ٧ من أفراد أسرته وصل إلى قاعة محكمة جنايات الاسكندرية، وهو يرتدي بدلة بيضاء وممسكا بالمصحف، والمجني عليهم هم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، بسبب خلافات أسرية.

وقد بدأت محكمة جنايات الاسكندرية نظر القضية اليوم السبت، بعدما قررت النيابةُ العامةُ في 15 مارس، بعد أسبوعٍ من الواقعةِ، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعدما انتهت من التحقيقات في القضية.

وخلصت النيابة العامة إلى ارتكابِ المتهمِ «قاتل 7 من اسرته في الاسكندرية» جريمتَهُ عن عمدٍ وبتخطيطٍ سابقٍ لها لأسبابِ حصلتْها النيابةُ العامةُ في الأوراقِ، وقدمتْهُ للمحاكمةِ بعدمَا اطمأنتْ صحةِ ثبوتِ الواقعةِ وإسنادِها إليه.

وقد أقامتِ النيابة العامة الدليلَ قِبَله مِن إقرارِهِ بارتكابِهِ مادياتِ الواقعةِ، وأقوالِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا، وتقاريرِ الطبِّ الشرعيِّ الخاصَّةِ بتشريحِ جثامينَ المجنيِّ عليهم السبعَةِ، وتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ على الطفلِ المجنيِّ عليه الثامنِ، وتقاريرِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ الخاصةِ بمعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وما به مِن آثارٍ، وفحصِ سلاحِ المتهمِ المضبوطِ، ومقارنتِهِ معَ الفوارغِ والمقاذيفِ المضبوطةِ، فضلًا عن فحصِ كاميراتِ المراقبةِ بمحيطِ مسرحِ الواقعةِ.

الاسكندرية جريمة أبوسليمان الطفل الناجي جريمة الاسكندرية قاتل 7 الاسكندرية قاتل الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

أجازات شهر أبريل لطلاب المدارس والجامعات | بالأيام والتواريخ

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

موضوعات متعلقة

قاتل 7 من أسرته في الاسكندرية يصرخ داخل المحكمة: مش خايف أموت

ممسكا بالمصحف.. وصول المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته لمحكمة الإسكندرية

ملابسها عارية وحركاتها مثيرة.. مأساة سيدة مع زوجها وجارتها في مدينة نصر

ترشيحاتنا

لن تصدق أنها رجل .. يمني ينتحل صفة طبيبة ويستولي على أموال عرب فى ماليزيا .. شاهد

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

وفاة بطل العالم 4 مرات في الكيك بوكسينج أثناء القتال مع الجيش الأوكراني

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

جمهور الأهلي يتوافد على ستاد القاهرة استعداداً لمباراة الهلال| شاهد

وظائف الأزهر.. أماكن شاغرة في لجنة مراجعة المصحف بـ مجمع البحوث الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية السوبيا بالفواكه

هذه العادات تسبب سرطان القولون لدى الشباب

من كواليس مسلسها.. مي عمر تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم السبت عقب قرار رفع الفائدة

التموين تحدد ضوابط صرف سلع شهر أبريل.. تغطية خاصة

رياح وعواصف ترابية وحرارة مرتفعة.. ماذا يحدث في طقس مصر

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ