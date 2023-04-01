رجل فقد عقله.. أنهى حياة شقيقه وأصاب 2 بسبب الخلافات في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة.

جريمة على الفطار.. شخص يقتل شقيقه ويصيب 2 آخرين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى العام أفادت وصول شخص جثة هامدة إثر إصابة بطلق ناري، وأخر مصاب بطلق ناري في القدم، وطفل مصاب بطلق ناري في الكتف.

وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الإنتقال والفحص، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره وبها طلق ناري، والمصابين هم أقارب المتوفي وأحدهم بالغ من العمر 59 سنة والأخر طفل 12 سنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول حيث نشبت بينهما خلافات أسرية قام على إثرها بإطلاق عيار ناري صوب شقيقه مما نتج عنه سقوطه جثة هامدة في الحال.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه عقب قيام المتهم بقتل شقيقه عاتبه أحد أقاربه على أفعاله فأمسك مرة ثانية بالسلاح وأطلق صوبه مما نتج عنه إصابته بالقدم وإصابة طفل أيضا في الكتف.

تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات في الواقعة.