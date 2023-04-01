مانشستر سيتي يفسد فرحة محمد صلاح ويكتسح ليفربول برباعية

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه ليفربول بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 17 من تمريرة من البرتغالي ديوجو جوتا لزميله محمد صلاح، سددها النجم المصري من لمسة واحدة في الزاوية اليمنى لحارس مانشستر سيتي إيدرسون.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية بهدفه في ليفربول، حيث أصبح الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي (خارج الأرض) برصيد 56 هدفا، متجاوزا مايكل أوين، كما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في شباك الريدز في 4 مباريات متتالية في موسم واحد، وأول لاعب يسجل أهدافا ضد نفس الخصم في 4 مباريات متتالية منذ موسم 1986-1987، عندما حقق إيان راش نفس الإنجاز أمام إيفرتون.

أهداف المباراة

وأدرك مانشستر سيتي التعادل في الدقيقة 27 من كرة عرضية من جاك جريليش من الجبهة اليسرى استقبلها ألفاريز بتسديدة في مرمى الريدز.

ووضع البلجيكي كيفين دي بروين مانشستر سيتي في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة أرضية متقنة من النجم الجزائري رياض محرز من الجبهة اليمنى.

وعزز الألماني إلكاي جوندوجان تقدم السيتي بهدف ثالث في الدقيقة 53 من تسديدة من داخل منطقة جزاء ليفربول، وسط ارتباك دفاع الريدز.

وغادر النجم المصري محمد صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 70، وحل الأوروجوياني داروين نونيز بديلا له.

وأحرز مانشستر سيتي الهدف الرابع في الدقيقة 74، بعد انطلاقة من البلجيكي كيفين دي بروين من الجبهة اليسرى أنهاها بتمريرة متقنة لزميله جاك جريليش داخل منطقة الجزاء، ليحولها الأخير بتسديدة في المرمى.



بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة في المركز السادس.