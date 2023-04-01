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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تهنئ زيلينسكي بـ"كذبة أبريل" بهذه الطريقة

علم روسيا
علم روسيا

وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تهنئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعيد "1 أبريل" الذي يسمى بـ"كذبة إبريل"، قائلة إن أوكرانيا تحتفل به الآن باعتقال رهبان واضطهاد الأرثوذوكس.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا، عبر قناتها على "تيليجرام": "سابقا، كان الاحتفال بيوم كذبة أبريل في أوكرانيا بفعاليات الضحك والفكاهة في أوديسا، أما الآن باعتقال رئيس كنيسة بيشيرسكايا لافرا، المطران بافيل، واضطهاد الأرثوذوكس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال رئيس دير "كييف بيشيرسكايا لافرا"، المطران بافيل، إن السلطات الأوكرانية تتهمه "بالتعاون مع روسيا".

كما أفاد شهود عيان بأن القوات الأوكرانية فتشت منزل  المطران بافيل، الذي أكد في وقت لاحق لأبناء رعيته، بأنه قيد "الإقامة الجبرية" وأن السلطات في كييف تطالبه بتوقيع وثيقة لم تحدد طبيعتها.

الخارجية الروسية زيلينسكي 1 إبريل يوم كذبة إبريل أوكرانيا

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