وزير التعليم: العاشر من رمضان يوم ملهم للجميع عنوانه صون الكرامة الوطنية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن انتصار يوم العاشر من رمضان، سيظل يوما ملهمًا للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن، وشاهدًا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له، بمناسبة انتصار العاشر من رمضان في حرب أكتوبر المجيدة: بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى جميع الشعب المصري؛ بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: ستظل ملحمة العبور، رمزًا متجددًا، يلهم المصريين لتحدي كل مستحيل، والعبور إلى آفاق المستقبل.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تهنئته،: أدعو الله- سبحانه وتعالى- أن يحقق لشعبنا العظيم، الخير والنماء، ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة.

ومن الجدير بالذكر، أن القوات المسلحة، نظمت احتفالية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ، شريف السيد إبراهيم، .

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بهذه المناسبة: “في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.. سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس، على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي”.