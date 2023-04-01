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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ناشدوا بسرعة انتشاله

التروسيكل طلع وهو لأ|أسرة شاب تنتظر جثمانه منذ 4 أيام على ضفاف مصرف بالشرقية..شاهد

صدى البلد

بمجرد وصولك إلي قرية سنهوت التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية وبالقرب من الطريق الإقليمي المار أعلي مصرف بحر البقر أمام القرية وتحديد علي الكوبري الفاصل بين المصرف والقرية تجد مجموعة من الأهالي والأطفال والشباب يفترشون جنبات الكوبري والحزن يخيم علي وجوههم.

نفسنا نلاقي ابننا سواء جثة أو علي قيد الحياة حتي ترتاح قلوبنا وتهدأ أنفسنا ونطالب الأجهزة المعنية بالتعامل أكثر وأكثر مع مصابنا والتدخل من أجل البحث والعثور علي جثمان "عمر".. بهذة الكلمات أكد عدد من أسرة الشاب الفقيد في حديثهم لموقع صدى البلد..

أكدت جدة الشاب الفقيد أن الحادث وقع منذ 4 أيام عندما كان يستقل "عمر" التروسيكل الخاص بأبيه والذي يساعده من أجل كسب لقمة عيش بالحلال سقط بالمصرف وتم استخراج التروسيكل ولم يتم استخراج الجثمان أو العثور عليه.

وأضافت الجدة والدموع تنهمر من عينيها قائلة: نفسنا نلاقي الأمانة حتي نعيدها إلي خالقها وندفنها بالصورة اللائقة، خاصة أننا ننتظر علي جنبات المصرف منذ وقوع الحادث وإلي الآن لم يتم العثور عليه وندعو الجميع بالدعاء لنا أن نعثر علي ابننا.

الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور علي جثة شاب سقط في مصرف بالشرقية

واستكملت والدة الشاب أن نجلها "عمر" يبلغ من العمر قرابة الـ 19 عامًا وسقط بالمصرف منذ 4 أيام وإلي الآن لم يتم العثور عليه رغم تواجد قوات الإنقااذ النهري ولكن إلى الآن لم يتم إيجاد أي دليل علي وجود نجلنا سواء كان جثة أو لا ونفسنا نلاقيه حتي تهدأ أنفسنا.

فيما ناشدت أسرة الفقيد الأجهزة الأمنية والمسئولين بمحافظة الشرقية بسرعة الدفع بعدد أكبر من الغواصين والمتخصصين في البحث عن مثل تلك الحوادث حتي يتم العثور علي الجثمان، خاصة أنهم قاموا بتمشيط محيط المصرف مرورًا بعدد كبير من القري المجاورة والتي يمر بها المصرف.

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منيا القمح محافظة الشرقية حوادث الاطفال الشرقية الطريق الاقليمي مدينة منيا القمح كوبرى

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