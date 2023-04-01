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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. رئيس البرلمان يكشف حقيقية الخلاف رئيس مجلس الوزراء

صدى البلد

نفى مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم السبت، التقارير الإخبارية لتي تفيد بوجود خلاف مع ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، أنه "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".

وأكد المكتب، بحسب البيان، انه "لا يوجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة".

وفي وقت سابق، زعمت تقارير إخبارية، وجود خلاف بين الحلبوسي والسوداني، وان رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم تبني جلسة صلح بينهما.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر سياسي عراقي، لم يذكر اسمه، أن خلافات كبيرة شهدتها الفترة الماضية بين رئيسي الحكومة والبرلمان محمد السوداني ومحمد الحلبوسي، لكن الحكيم تبنى عملية الصلح بينهما.

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