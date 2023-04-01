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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المنع التام | قرار عاجل من الأوقاف بشأن هذه المساجد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه مراعاة لحرمة وقدسية المسجد تم التأكيد على عدم إقامة أي  سرادقات أو ما في حكمها مغلقة أو مفتوحة في ساحة المسجد أو حديقته أو داخل أسواره؛ لما يتطلبه ذلك من فراشة ونحوها، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط.

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واضافت انه في حالة عدم وجود دار مناسبات بالمسجد أو القرية أو الحي فلا مانع من التقدم إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لملء نموذج طلب إشهار عقد القران بالمسجد، وعلى أن يتم الإشهار بحضور المأذون الشرعي بنفسه وتحت مسئوليته، ويقتصر الأمر على مجرد الإشهار دون أي فعاليات أخرى، بناء على موافقة مكتوبة من إدارة أو مديرية الأوقاف التابع لها المسجد وفق ما تقرره كل مديرية، ويكون ذلك بالمجان، مع الحفاظ  التام على قدسية المسجد.

وزارة الأوقاف الأوقاف سرادق عزاء

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