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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يقسو على إلتشي برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

صدى البلد

اكتسح فريق برشلونة نظيره إلتشي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20، ثم أضاف فاتي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وسجل ليفاندوفسكي مجددًا الهدف الثالث في الدقيقة 60، وأخيرًا سجل توريس الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إريك جارسيا - جافي.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يأتي فريق إلتشي متذيلا برصيد 13 نقطة.

برشلونة إلتشي الدوري الإسباني ليفاندوفسكي توريس

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