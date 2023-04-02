حكم أخذ البنج أو المخدر أثناء الصيام.. أزهري يجيب

أجاب الشيخ الأمير عبد العال محمود، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه يقول "حكم أخذ البنج أو المخدر أثناء الصيام.



وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا احتاج الصائم أثناء الصيام لأخذ البنج أو المخدر الموضعي لعلاج أو عملية، فلا بأس ولا حرج في ذلك، ويجوز له أن يأخذ البنج أو المخدر الموضعي أثناء الصيام، إذا كان ذلك لحالة علاجية فهذا لا يؤثر على صحة الصيام.



الأكل بعد مدفع الإمساك



قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإمساك والإفطار يكونان على موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب.



وأضاف عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ما حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك في رمضان؟ أن مدفع الإمساك المشهور في وقتنا، هو مجرد تنبيه وإعلام للناس على اقتراب موعد أذان الفجر.

وأشار إلى أنه بعد مدفع الإمساك يجوز الأكل والشراب، انتظارا لموعد أذان الفجر، وعلى المسلم أن يكون حريص على متابعة وقت الفجر والتوقف قبله حتى لا يستمر في الأكل ويتفاجأ بالأذان.

وأوضح، أن مدفع الإمساك ليس هو الموعد المحدد الذي يتوقف عنده الأكل والشرب، ولكن يستحب للمسلم أن يبدأ في تهيئة نفسه في الانتهاء من الأكل والشرب ويستعد لصلاة الفجر.