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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان بالمسجد الأحمدي بطنطا.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا بحضور العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، اللواء محمد شوبير مساعد مدير الأمن، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ رمضان الشاذلي، ثم كلمة للشيخ محمود الهلالي أمام المسجد الأحمدي بطنطا، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، حيث ضرب الجندي المصري أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات، مشيرا إلى أن الرئيس السادات حضر إلى هذا المسجد قبيل اتخاذ قرار الحرب.

وقدم محافظ الغربية التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقيادات القوات المسلحة ولشعب الغربية بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

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وأكد المحافظ أن الجيش المصرى استطاع الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى كعادته استطاع تحطيم المستحيل.

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محافظ الغربية التراويح الغربية الأوقاف الجيش المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادات التنفيذية وزارة الأوقاف الدكتور طارق رحمي

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