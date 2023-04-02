الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقال الدكتور محمود القياني عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "شهر رمضان هذا العام يتزامن مع بداية فصل الربيع، وهذه الفترة هي فترة تقلبات جوية وعدم تجانس في الكتل الهوائية".

وأضاف: "على مدار الأيام الماضية تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا ذات دراجات حرارة منخفضة بشكل كبير"، لافتا: "البلاد شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا في درجات الحرارة وخاصة خلال فترة الليل".

وأوضح: " هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد"، مشيرًا: "هناك تحول في حالة الطقس ابتداء من الغد، إذ ستتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة أو الصحراء الغربية لمدة أسبوع".

وتابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،: "ذروة الارتفاع ستكون يومي الإثنين والثلاثاء، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة، وعلى الصعيد ستصل إلى 35 درجة".