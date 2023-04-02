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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضائل وخصائص شهر رمضان.. 18 خصلة توصلك إلى الجنة

العبادة
العبادة

عددت دار الإفتاء المصرية، فضائل شهر رمضان المبارك، والتي تحفز المسلم على الإكثار من العبادات والطاعات والنوافل في هذا الشهر الكريم، بغية أن ينال الثواب العظيم من الله عزوجل.

 

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وجاءت فضائل شهر رمضان المبارك على النحو التالي:


1 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنَّ فيه البُشرى بالجنة؛ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو أذن الله للسماوات والأَرضِ أَنْ تَتكلَّما لبَشَّرَتَا مَنْ صَامَ رمضانَ بالجنَّةِ».


2 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه خير الشهور؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا ... مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ».

3 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنَّ الله يوفي عباده أجر أعمالهم فيه، ويدخر لهم الأجر الجزيل يوم القيامة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيَتْ أُمَّتي في شَهْرِ رمضان خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ من قبلي»، وذكر منها: «إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا»، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: «لا، ألم ترَ إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم»!

4 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنَّ العمل فيه فرصة لدخول الجنة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيَتْ أُمَّتي في شَهْرِ رمضان خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ من قبلي»، وذكر منها: «أن الله عز وجل يأمر جنَّته يقول: استعدِّي وتزيَّني لعبادي؛ أوشك أن يستريحوا من نَصَب الدنيا وأذاها إلى داري وكرامتي».

5 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أن الملائكة تستغفر فيه للصائمين؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيَتْ أُمَّتي في شَهْرِ رمضان خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ من قبلي»، وذكر منها: «أن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة».

6 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه محل نظر الله تعالى للصائمين؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيَتْ أُمَّتي في شَهْرِ رمضان خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ من قبلي»، وذكر منها: «أنه إذا كان أولُ ليلةِ نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يُعَذِّبْهُ أبدًا».


7 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه شهر القيام ومغفرة الذنوب، فمن لم يُقِم الشهر حق قيامه فهو خاسر لا محالة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قالَ جبريل عليه السلام: «يا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ! قالَ: مَنْ أدْرَكَ شَهْرَ رمضانَ فصَامَ نَهَارَهُ وقَام لَيْلَهُ ثُمَّ مَاتَ ولم يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الله، قُلْ: آمين! قُلْتُ: آمين...».

8 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه شهر الخير العميم والثواب الجزيل للناس جميعًا؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عليكم صِيَامَهُ، تُفَتَّحُ فيه أبوابُ الجَنَّةِ وَتغلَّقُ فيه أبوابُ النَّارِ، فيه لَيْلَةُ خَيْرٌ من ألفِ شَهْرٍ، مَن حُرِمَ خَيْرَها فقد حُرِمَ».

9 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه شهر العتق من النيران؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لله في رمضان عُتَقَاء من النَّارِ وذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ».

10 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه شهر لأهل الخير والبر والطاعة؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كَانَ أَوَّلُ ليلة من رَمَضَانَ يُنادي مُنَادٍ: يا باغِي الخَيْرِ أَقْبِلْ ويَا بَاغِيَ الشَّرِّ أقْصِرْ».

11 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه تسلسل فيه الشياطين؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كَانَ رَمَضَانُ سُلْسِلَتْ الشَّياطينُ».

12 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه تغلق فيه أبواب النيران؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كَانَ رَمَضَانُ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم».

13 - من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه تفتح فيه أبواب الرحمات؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ».


خصائص شهر رمضان


ما اختُصَّ به رمضان عن غيره من الشهور:  
• تُقيَّد فيه الشياطين ومَرَدة الجن.
• تُفتَّح فيه أبواب الجنة.
• تُغلَّق فيه أبواب النار. 
• صيامه تكفير لما قبله.   
• اشتماله على ليلة القدر.

 

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