عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التشكيل النهائي.. نتائج اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي

خالد البلشي
خالد البلشي

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبحضور أعضاء المجلس؛ جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.

واعتذر عن عدم الحضور الزميلين (إبراهيم أبو كيلة وحسين الزناتي).

وناقش مجلس النقابة استكمال تشكيل هيئة المكتب واللجان، وقرر ما يلي:

１- السكرتير العام؛ جمال عبد الرحيم

２- أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية؛ محمد خراجة

３- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد؛ هشام يونس

４- وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب؛ محمد سعد عبد الحفيظ

５- وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات؛ إبراهيم أبو كيلة

６- وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشؤون العربية والمتابعة وعضو لجنة القيد؛ حسين الزناتي

７- وكيل النقابة للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية؛ محمود كامل

８- وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا وعضو لجنة القيد الاستئنافي؛ محمد يحيى يوسف

9- رئيس لجنة المعاشات وعضو لجنة القيد؛ أيمن عبد المجيد

10- رئيس لجنة الإسكان وعضو لجنة القيد الاستئنافي؛ عبد الرؤوف خليفة

11- رئيس لجنتي المرأة والنشاط وممثل النقابة بصندوق التكافل والسكرتير العام المساعد؛ دعاء النجار

12- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية وممثل النقابة بصندوق التكافل؛ محمد الجارحي

وقرر المجلس تشكيل لجنة التسويات من الزملاء: جمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط لصرف القروض والإعانات برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمد يحيي يوسف وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، وعبد الرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان.

وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج كمهلة أخيرة لمدة عشرة أيام تبدأ من يوم 3 أبريل إلى 13 أبريل الجاري.

وقرر المجلس إقامة حفل لحلف اليمين للزملاء المقبولين بلجنة القيد تحت التمرين الأخيرة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل.

وقرر المجلس فتح باب تلقي طلبات الزملاء للنقل إلى جدول المشتغلين لمدة عشرة أيام تبدأ من الثلاثاء 4 أبريل، وتنتهي السبت 15 أبريل الجاري.

نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي التدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

انخفض 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

تضحيات مصر الكبيرة حققت أهدافها.. الرئيس يحتفل بذكرى العاشر من رمضان

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

عمرو أديب: لو ترامب نجح في انتخابات الرئاسة يحكم أمريكا من السجن

سعد الصغير عن إصابته على يد طليقته: عيني لم تتورم.. فيديو

حكم أخذ البنج أو المخدر أثناء الصيام.. أزهري يجيب

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخ يقع فيه رواد تيك توك.. هل أنت منهم؟

شبح يتسبب في حادث سيارة مميت بالهند.. فيديو

عمره 4 سنوات.. شاهد أصغر كاتب في العالم صاحب «الفيل سعيد والدب»

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ