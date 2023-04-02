عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. افتتاح مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يوميًا

أرشيفية
أرشيفية

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس السبت مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية 140 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية اليوم.

كان العراق قد طرح منتصف شهر مارس الماضي أمام المستثمرين المحليين والأجانب إقامة 7 مصافٍ نفطية ضمن خطط البلاد لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقات التكريرية وتغطية احتياجات البلاد من المنتجات النفطية، والتحول بعدها إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، البدء بمرحلة الإنتاج التجاري في المصفى الاستراتيجي، مشيراً إلى أنَّ نقاوة البنزين في المصفى تصل إلى 95 أوكتان، لافتاً إلى أنَّ المصفى ينتج 200 ميغاواط من الكهرباء، ويساهم بـ60 ميغاواط لرفد الشبكة الوطنية.

اقتصاد عمان| 49.7 مليون برميل صادرات النفط في نهاية فبراير

استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بالعراق خلال 48 ساعة

والعراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

قال رئيس الوزراء العراقي، اليوم، إنَّ أولويات الحكومة حالياً تتمثل في العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة عبر دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير، وصولاً الى الاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر.

فتح العراق الباب أمام المستثمرين للتقدم لإنشاء 3 مشروعات لتكرير النفط بطاقة إنتاجية 250 ألف برميل يومياً، ويعتزم خلال الشهر الجاري طرح 3 مصافٍ أخرى بطاقة تكريرية تبلغ 320 ألف برميل، فيما يعتزم في وقت لاحق تحديد موعد لطرح مصفى في محافظة الأنباء بطاقة تبلغ 70 ألف برميل.

وبينما تعد البلاد مصدراً للنفط، يستورد العراق المشتقات النفطية الرئيسية كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض.

وفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.

يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرّته حكومة البلاد في موازنتها للعام الجاري.
 

العراق الكهرباء رئيس الوزراء العراقي تشجيع الاستثمار مصفاة كربلاء كربلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

تطوّر في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

موضوعات متعلقة

اقتصاد عمان| 49.7 مليون برميل صادرات النفط في نهاية فبراير

استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بالعراق خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

ادعوا لها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

يصلي عليك 70 ألف ملك.. داعية يكشف عن عبادة يحبها الله ورسوله

تصل مليون للمرة الأولى .. الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

أهم الأخبار.. مذيع يحرج مصطفى كامل.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء.. قرار عاجل من السعودية بشأن الحج

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 2-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ