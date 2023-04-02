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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

أسعار العملات
أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 2-4-2023.

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.65جنيه للبيع، و33,53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للبيع، و 37.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.09 جنيه للبيع، 100.73جنيه للشراء.

العملات العملات العربية والاجنبية سعر الدولار اليوم سعر اليورو

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