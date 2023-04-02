أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 2-4-2023.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.65جنيه للبيع، و33,53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للبيع، و 37.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.09 جنيه للبيع، 100.73جنيه للشراء.