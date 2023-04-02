قطاع المعاهد الأزهرية يجري دراسة ميدانية لرصد أثر البرامج التدريبية للمعلمين

أجرى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، اليوم، دراسة ميدانية على أرض الواقع لرصد أثر البرامج التدريبية التي نفذتها إدارة التدريب التربوي خلال العام التدريبي 2022/2023م في الارتقاء بمستوى أداء المعلمين داخل المعاهد الأزهرية على أرض الواقع.

البرامج التدريبية

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف باتخاذ كل ما يلزم نحو رصد أثر البرامج التدريبية التي نفذتها إدارة التدريب التربوي خلال العام التدريبي 2022/2023م في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.

تقوم إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية بإجراء دراسة ميدانية لرصد أثر البرامج التدريبية التي نفذتها في العام التدريبي 2022/2023م في الارتقاء بمستوى أداء المعلمين، وذلك بالتعاون مع جميع إدارات التدريب بجميع المناطق الأزهرية.