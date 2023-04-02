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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة مشجع الاتحاد السكندري ضحية حادث صالة حسن مصطفى

مشجع الاتحاد السكندري
مشجع الاتحاد السكندري

توفى إسلام محمد زكى، مشجع نادي الاتحاد السكندري؛ اليوم الأحد، إثر حادث مدرج صالة حسن مصطفى، أثناء حضوره مباراة الأهلي والاتحاد فب كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وسقط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الاتحاد السكندري خلال مباراته أمام الأهلي ب كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الاتحاد السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي: “ البقاء لله : نادي الاتحاد السكندري” يُنعى” إسلام محمد زكى شهيد حادث مدرج صالة حسن مصطفى”.

وأضاف: “مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى و أعضاء مجلس الإدارة و مدير عام النادي و الأجهزة الفنية والإدارية و العاملين بالنادي و جماهير النادى العظيمة ينعون ببالغ الحزن و الأسى إسلام محمد زكى شهيد حادث مدرج صالة حسن مصطفى فى مباراة الاتحاد السكندرى و الأهلى بكاس السوبر المصرى لكرة السلة ،  وقد رحل  الشهيد إلى جوار ربه منذ قليل  , راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع  رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه و جماهير زعيم الثغر جميعاً الصبر و السلوان .”.

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