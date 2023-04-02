دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون .. اغتنمه قبل الإفطار

يكثر البحث عن دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون، خاصة في اليوم الحادي عشر من رمضان، ودخول العشر الوسطى من الشهر الفضيل.

دعاء سورة الواقعة للرزق السريع

ودعاء سورة الواقعة للرزق السريع، من الأمور التي ينبغي الإكثار منها خاصة في يوم الجمعة، فـ سورة الواقعة هي السورة رقم 56 من سور المصحف الشريف التى تتمثل فى عدد 114 سورة ولها عدد 96 من الآيات التي تعمل بحسب ما أشارت إليه العديد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على جلب الرزق لمن يقوم بقراءة هذه السورة لأكثر من 7 مرات، فضلا عن ما يفوز به قارئها من ثواب قراءة القرآن الكريم وما يحمله من سكينة القلب واطمئنان النفوس، وقد عرفت بسورة الغنى.

روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قرأَ سورةَ الواقِعَةِ في كلِّ ليلةٍ؛ لم تُصِبهُ فاقةٌ أبدًا»، وهذا الحديث سنده ضعيف، وأجمع على ضعفه العديد من كبار المحدِّثين، إلَّا أنّ تلاوة سورة الواقعة وغيرها من سور القرآن الكريم يعدّ من الأعمال الفاضلة، ولا حرج على المسلم إن قام بأداء فضائل الأعمال، حتى لو لم يرد في فضلها إلَّا أحاديث ضعيفة، وقيل أيضًا أنَّ ابن مسعود كان يأمر بناته بقراءتها في كلِّ ليلة.

يقول الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي كشف عبر مقطع فيديو بثّه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن دعاء سورة الواقعة لقضاء الحوائج، إذ يقال فيه: «سبحان ربي العظيم سبحان زي العزة والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، اللهم صلِ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الشافع المشفع والقاسم لما تعطي من فضلك، وجودك لعبادك وخلقك يا أرحم الراحمين، ويسر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة».

وأضاف أبو بكر أن دعاء سورة الواقعة للرزق السريع يقول فيه المسلم الآتي: «اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة غفرانك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا منك محبة وقبولًا وتوبة نصوحًا، وإجابة ومغفرة وعافية يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا مغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين، والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك».

هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة؟

وأكد الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية خلال رده على سؤال “هل قراءة سورة الواقعة يجلب الرزق أم أن الأرزاق مكتوبة ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ان سورة الواقعة لها فضل كبير في سعة الرزق وأن من داوم على قراءتها يوميا قبل النوم لم يصبه فقر قط .

وأضاف «شلبي» أن الأقدار مكتوبة عند الله ولكن هناك أسباب قد تغير الأقدار منها صلة الرحم دق تطيل العمر ، الدعاء يغير الأقدار ، سورة الواقعة تزيد الرزق، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب والله يفعل ما يشاء.