مراجعات شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، البدء في تنظيم مجموعة من المراجعات الشاملة والمتكاملة بالمواد الدراسية المختلفة لدعم طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة في جميع الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأشار إلى انه تم عقد لقاءً مع موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بمقر ديوان عام المديرية لضمان متابعة سير العملية التعليمية ودعم الطلاب بالمراجعات الشاملة.

وقال إن المجموعات الدراسية والمراجعات الشاملة للطلاب بهدف تقديم كافة سبل الدعم لهم قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتم وضع خطة لتنظيم المراجعات النهائية للمواد الدراسية من قبل موجهى العموم بالمديرية وإمداد الطلاب بكافة المعلومات اللازمة وضوابط الورقة الامتحانية وفقا للمعايير بما يضمن مرور الامتحانات دون أي قلق أو توتر.

ونوه إلى ضرورة التعاون الجاد والمثمر في سبيل تحقيق أفضل النتائج الإيجابية وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب ومساعدتهم على الاستذكار الجيد للوصول إلى أعلى مستويات النجاح والتفوق.

فى سياق متصل، أعلن عبدالعزيز متابعة الأنشطة التربوية المختلفة وتنفيذ خطة العمل بالمسابقات والأنشطة الرمضانية منها الرياضية والفنية والثقافية لجميع طلاب المحافظة خلال الشهر الكريم، وأنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى نهاية الشهر المبارك لتكريم الطلاب الفائزين بالدورات الرياضية والمسابقات الفنية والثقافية من جميع الإدارات التعليمية.