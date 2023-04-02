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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخصصات جديدة بالدراسات العليا بعين شمس لتتوافق مع رؤية مصر 2030

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تفتح باب القبول دفعات جديدة ببرامج الدراسات العليا والذى يعد إجراء سنويا من اجل تنشيط البحث العلمي وتشجيع الطلاب على الوصول إلى أعلى المناصب العلمية مما يسهم في الإكثار من النشر الدولي.

 

وأكد عميد كلية زراعة ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن كلية الزراعة جامعة عين شمس تنفرد بعدد من برامج الدراسات العليا  التي تتماشي مع رؤية مصر 2030 .

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وأشار عميد كلية زراعة الي أن جامعة عين شمس تسعي للوصول لأفضل مستوى في تقديم خدماتها لأعضاء المجتمع الداخلي والخارجي، ومدى جاهزية البيئة التعليمية داخل الجامعة وملاءمتها لاحتياجات الطلاب.

وكشف الدكتور احمد جلال التخصصات في الماجستير بكلية الزراعة وهي كالاتي :

1-الهندسة الزراعية
2-قسم الأراضي
3-الاقتصاد الزراعي
4-الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي
5-إنتاج حيواني
6-إنتاج دواجن
7-أمراض النبات
8-البساتين
9-علوم أغذية
10-الكيمياء الحيوية
11-المحاصيل
12-الميكروبيولوجيا الزراعية
13-النبات الزراعي
14-وقاية النبات
15-الوراثة

جامعة عين شمس زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس الدراسات العليا تنشيط البحث العلمي التخصصات في الماجستير كلية الزراعة

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