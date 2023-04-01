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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بتربية عين شمس: يجب وضع آليات لجذب الطلاب للكليات الموفرة لفرص عمل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  تخفيض أعداد الطلاب المقبولين في الكليات الأدبية أصبح ضرورة والتوجه إلى الكليات ذات الصلة بسوق العمل وتخريج جيل من الكليات النظرية يستطيع التغلب علي تحديات سوق العمل.

وأضافت الدكتورة سامية خضر ، أنه من الضروري وضع آليات لجذب الطلاب للكليات التي توفر فرصة عمل في المستقبل والابتعاد عن الكليات التي بها كثافة عددية وهي خطوة كبيرة في مواكبة سوق العمل ويعكس اهتمام الدولة بالكليات التطبيقية والتكنولوجية التي تتماشى مع سوق العمل.

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وأوضحت الدكتورة سامية حضر، أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهذا الوضع يُعد إهداراً للقوى البشرية ويزيد حجم البطالة لذلك يجب جذب الطلاب إلى التعليم الفنى الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية.

 

وأكدت سامية خضر ، أن  التعليم الفني بمصر يعيش أزهى عصوره في الجمهورية الجديدة حيث أصبح بديلاً جيداً عن الثانوية العامة الذي لم يمكن له منافساً في الماضي .

 

يُذكر أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهذا الوضع يعد إهداراً للقوى البشرية ويزيد حجم البطال.

جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس تخفيض أعداد الطلاب المقبولين الكليات التطبيقية والتكنولوجية سوق العمل تحديات سوق العمل

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