تزامنا مع امتحانات الميدتيرم.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى “الميدتيرم” شعب الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الفرنسية للعام الجامعي 2022-2023 ويمكن للطلاب الاطلاع علي الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

عقوبة محاولة الغش لطلاب تجارة عين شمس



وشدد الدكتور خالد قدري عميد تجارة عين شمس، علي عدم اصطحاب التليفيون المحمول وأي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحان وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تحويل الطالب الشئون القانونية .

وأشار عميد كلية تجارة، إلي بعض التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب خلال فترة الامتحانات وهي كالآتي:

التأكد من كتابة ورقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس علي ورقة الاجابة وكذلك ورقة الاسئلة هي مسؤلية الطالب شخصيا ً .

ضرورة الالتزام بالكمامة الواقية طوال فترة الامتحانات

عدم تداول الادوات الكتابية في الامتحانات .

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه نظرا للاستعدادات لزيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة، تقرر الاستمرار في المحاضرات النظرية والعملية خلال الأسبوع السابع، مع التنبيه على الطلاب الالتزام التام بالحضور فى جميع المقررات.

وأضاف جلال لـ صدى البلد، أنه تم بدء امتحانات الميدتيرم اليوم 30/3/2023 لافتا إلى أنه تم وضع قوانين صارمة لمجابهة الغش مع وضع كاميرات مراقبة الامتحانات .

وأكد أحمد جلال، أن أي طالب يقوم بمحاولةغش يحول فورا للشئون القانوينة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده دون أي تهاون لعقوبة تصل للفصل .

أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس بدء امتحانات الميدتيرم، للفصل الدراسي الثانى من العام الجامعى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأضافت عميدة الكلية أن الامتحانات تمتد للأسبوع التاسع من الدراسة، لافتة إلى أن الامتحانات يتقدم لها ما يقرب من 22 ألف طالب وطالبة.

وأشارت إلى أنه تم إعداد قوائم وكشوفات بأسماء الطلاب الممتحنين ولجانهم الامتحانية والجداول وذلك عبر الإرشاد الأكاديمي بالكلية.