عالمي.. إمام عاشور يتنزه مع زوجته في الدنمارك.. شاهد

نشر إمام عاشور مجموعه من الصور له برفقة زوجته عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر إمام عاشور برفقة زوجته في الدنمارك ، وعلق:" عالمي ".

حضر عدد كبير من نجوم الرياضة، حفل زفاف اللاعب إمام عاشور، وعلى رأسهم اللاعب مؤمن زكريا.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لحفل الزفاف، متمنين له السعادة والتوفيق.

أقامت أسرة اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونادي ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، احتفالية أمام منزل الأسرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية احتفالًا بحنة اللاعب وزفافه، وسط حضور كبير لأفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه.