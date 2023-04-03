محافظ أسوان في جولة مسائية مفاجئة بمنطقة حي الصداقة الجديدة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد حى الصداقة الجديدة خلال الفترة المسائية ويأتى ذلك إستمراراً لجولاته الميدانية المفاجئة والغير معلن عنها مسبقاً.

وقد رصد المحافظ حالة تعدى داخل وجود إحدى حالات التعدى بالبناء المخالف على مساحة 500 م٢ ، فوجه على الفور بالإزالة الفورية للتعدى ، وهو الذى تم تنفيذه من خلال حى شرق تأكيداً لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

جولات مفاجئة

فيما أطمئن وأستفسر اللواء أشرف عطية من بعض المواطنين عن إعادة تدفق مياه الشرب ووصولها للأدوار الوسطى والعليا ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة للخط الرئيسى بقطر 450 مللى.

وأكد أشرف عطية على أن هناك متابعة لحظية من المحافظ شخصياً بمجرد إخطار غرفة عمليات المحافظة بأى أعطال أو كسور لخطوط وشبكات المرافق العامة ليعكس ذلك إهتمام كافة أجهزة المحافظة بهذه الأعطال لحين إصلاحها لتخفيف المعاناة عن المواطنين بجميع المراكز والمدن والقرى .

هذا ووسط إقبال كبير تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنظيم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان والتى انطلقت مساء الخميس ضمن برنامج الاحتفالات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات.

أنشطة متنوعة

وقد تم عقد أمسية جديدة "بمقهى العقاد الثقافي" بمشاركة كل من الشاعرة علية طلحة وألقت قصائد متنوعة منها "بحبك يا بلدي، الفرح جاي، لحظة حلم"، والشاعر عبد الله عبد الصبور وقصيدتي "يارب صل عليه، هيتلك"، بجانب ورشة فنية للأطفال بعنوان "رمضان يجمعنا" باستخدام ورق الكارتون والفوم للمدربة يارا محمود.

واستكملت ورش الحرف البيئية للمرأة منها ورشة "جلود" للمدربة شرين حسين، و"خيامية" للمدربة مروة الأمين، بالإضافة لإقامة معرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة طوال فترة الفعاليات.

ورسم عرض مسرح العرائس البهجة على وجوه الأطفال للفنان هاني فهمي حيث قدم فقرات متنوعة وهي "كوكي، بكار، المهرج كلاوي"، بجانب مسابقات ثقافية للأطفال قدمتها هويدا عبد العال.

الفعاليات جاءت بحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان، وتنظم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، واختتمت بعرض فني لفرقتي توشكى للفنون التلقائية والمنيا للفنون الشعبية وفقرات فنية متنوعة لاقت تفاعلا من الجمهور، حيث قدمت فرقة توشكى تابلوهات مستوحاة من البيئة النوبية منها "الصياد، وآه نوبة، الأراجيد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية"، وقدمت فرقة المنيا "التحطيب، التنورة، الالاتية، نخل عالي" وغيرها.