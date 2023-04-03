عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوضع الاقتصادي العالمي مرتبك ويعاني من عدم الاستقرار

نشأت الديهي
نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصين  بدأت تظهر مخالبها للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا يدور في العالم حول إمكانية أن تكون الصين بديلاً للولايات المتحدة الامريكية والغرب، خاصة أن بكين تعتبر المكان الأمان للاستثمار في هذه اللحظة

 

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن العالم  الآن في حالة حرب اقتصادية، معقبًا: "مصر  ليست دولة منفصلة عن العالم، وتتأثر بما يتأثر به العالم،  من تضخم وارتفاع الأسعار والحرب الروسية الأوكرانية" 
ولفت إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع الفائدة لـ5%، وهذا الأمر لم يكن يتخيله الكثيرين، معقبًا: "ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا يمنع تدفق الاموال الساخنة إلى مصر، وهذا خلق عبء على مصر في توفير التمويل". 

 

وأشار إلى أن الأموال الساخنة خرجت من مصر بحثُا عن سعر الفائدة الكبير في البنوك الامريكية والأوربية، وهذا ادى لفجوة تمويلية دولارية كبيرة جدًا، في ظل محدودية دخل مصر من الدولار من السياحة والصادرات. 


ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي مرتبك ويعاني من عدم الاستقرار، ومصر جزء من هذا العالم، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث على أن مصر  في طريقها إلى الإفلاس، معقبًا: "عيب ننساق وراء هذه الشائعات".


 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

ولي العهد في وداعه.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة السعودية| صور

ترشيحاتنا

3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا

في رسالة إنسانية.. المتحف المصري الكبير يتشح بـ اللون الأزرق

عبد الحكيم ابو علم يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب .. فيديو

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

عودة عائلة من الغرق في البحر بعد 38 يومًا.. عاشوا على البصل

بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذير عاجل| تهديد الأطفال واستغلالهم بفيديوهات على يوتيوب وإنستجرام

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ