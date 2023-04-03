قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصين بدأت تظهر مخالبها للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا يدور في العالم حول إمكانية أن تكون الصين بديلاً للولايات المتحدة الامريكية والغرب، خاصة أن بكين تعتبر المكان الأمان للاستثمار في هذه اللحظة

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن العالم الآن في حالة حرب اقتصادية، معقبًا: "مصر ليست دولة منفصلة عن العالم، وتتأثر بما يتأثر به العالم، من تضخم وارتفاع الأسعار والحرب الروسية الأوكرانية"

ولفت إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع الفائدة لـ5%، وهذا الأمر لم يكن يتخيله الكثيرين، معقبًا: "ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا يمنع تدفق الاموال الساخنة إلى مصر، وهذا خلق عبء على مصر في توفير التمويل".

وأشار إلى أن الأموال الساخنة خرجت من مصر بحثُا عن سعر الفائدة الكبير في البنوك الامريكية والأوربية، وهذا ادى لفجوة تمويلية دولارية كبيرة جدًا، في ظل محدودية دخل مصر من الدولار من السياحة والصادرات.



ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي مرتبك ويعاني من عدم الاستقرار، ومصر جزء من هذا العالم، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث على أن مصر في طريقها إلى الإفلاس، معقبًا: "عيب ننساق وراء هذه الشائعات".



