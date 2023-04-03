خوفا من واشنطن.. ماكرون يبحث مع شي جين بينج تعزيز العلاقات التجارية

ذكر موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيقود مجموعة من رجال الأعمال التنفيذيين إلى الصين. وقالت مصادر في قصر الإليزيه، إن كبار المسؤولين التنفيذيين من شركتي "إيرباص" و "ألستوم" سينضمون إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وصناع الأفلام المتجهين إلى بكين في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال التقرير، إن أجندة ماكرون ستشمل محاولة كسب الدعم الصيني لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني. وأضاف المسؤول، أنه يعتقد أنه إذا قررت بكين استخدام علاقتها الوثيقة مع روسيا لممارسة نفوذها، فقد "تغير مسار الأحداث".

وسيسعى ماكرون أيضًا إلى تعزيز العلاقات التجارية مع بكين ردًا على حزمة الدعم المحلية الجديدة التي قدمتها واشنطن والتي تخشى باريس أن تجذب الشركات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الحكومة الفرنسية "ليس لديها نية" "لفك الارتباط" مع الصين، على الرغم من أنها تدعم إجراءات الدفاع التجاري التي يطورها الاتحاد الأوروبي لمواجهة السلوك الاقتصادي لبكين.