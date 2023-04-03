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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يطارد الابن لتقديمه للعدالة

الابن العاق يهشم جسد أمه وشقيقته بالغربية .. صورة

الأم الضحية بالغربية
الأم الضحية بالغربية

شهدت قرية شبرا نبات التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار موجه من السخط والصدمة بين صفوف الأسر والعائلات عقب استمرار تجرد شاب في نهاية العقد الرابع من عمره من كافة المشاعر الإنسانية رافعا شعار"الابن العاق" بطرده أمه منبع الحنان والرحمة وصاحبة الجنة تحت قدميها وشقيقته الكبري من منزل العائلة بذات القرية فضلا عن التعدي بالضرب والعصي وصدم رأسها وتهشيمه بالجدران وأبواب محل إقامتهم .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من  المدعوة "ازهار .م.ا"67 سنة وابنتها "تحية.ر.ع.ا"50 سنة ضد ابن الأولي وشقيق الأصغر للثانية المدعو "محمد .ر.ع.ا"40 سنة بالتعدي بالضرب المبرح عليهما وطردهما من منزل العائلة باستخدام أداة حادة والعصا والشوم لاجبارهما علي التنازل عن الميراث مهددا بإنهاء حياتهما بيده بإشعال النيران بجسدها والتلويح باستخدام اسطوانة غاز في وجه كل من يساندهما من أبناء أسر وعائلات قرية شبرا نبات بدائرة المركز .

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وتكثف الاجهزه الامنيه من جهودها تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عاصم رئيس مباحث المديرية لضبط الابن العاق. 
وانتقل المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة بناءا على توجيهات العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلي موقع الحادث وتبين غياب المتهم عن مسكن الأسرة وفراره ويجري مطاردته لتقديمه للعدالة وعرضه على النيابة العامة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 11742 إداري مركز المحلة لسنة 2023 م بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط وإحضار المتهم الهارب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .

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