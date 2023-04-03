عقب قرار أوبك+.. صدمة كبرى في أسعار النفط عالميا

كشفت بيانات التداول في بورصة لندن ICE، أن أسعار العقود الآجل لخام برنت تسليم يونيو 2023، تجاوزت مستوى 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 7 مارس.

واعتبارا من الساعة 01:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت تكلفة خام برنت بنسبة 6.43% إلى 85.03 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت موسكو، تم تداول خام برنت عند 85.41 دولار للبرميل (6.46%).

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتسليم مايو 2023، بنسبة 6.21% إلى مستويات 80.37 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات التداول، قفزت أسعار النفط بما يصل إلى 6% بعد إعلان عدد من دول "أوبك +" عن تخفيضات إضافية في الإنتاج.

وكانت أعلنت مصادر مطلعة، أنه لا توجد خطط في دول أوبك+ لإلغاء اجتماع لجنة المراقبة المقرر عقده اليوم بعد أن أعلن العديد من أعضاء التحالف عن تخفيضات طوعية في إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023، وفقا لوكالة تاس الروسية.

قال أحد المصادر عندما سئل عما إذا كان اجتماع لجنة مراقبة أوبك+ لا يزال موضوعيا: ‏"نعم ، غدا كما هو مقرر"، كما ‏قال مصدر آخر أيضا إنه لا توجد تغييرات في الجدول الزمني.‏

و‏في وقت سابق ، أعلنت العديد من دول أوبك+ عن تخفيضات طوعية في الإنتاج، وهم المملكة العربية السعودية بمقدار 500 برميل يوميا من مايو حتى نهاية العام، والإمارات العربية المتحدة بمقدار 144,000 برميل يوميا، والعراق بمقدار 211,000 برميل يوميا، والكويت بمقدار 128,000 برميل يوميا، وعمان بمقدار 40,000 برميل يوميا، والجزائر بمقدار 48,000 برميل يوميا، وكازاخستان بمقدار 78,000 برميل يوميا، وستمدد روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار 500,000 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.‏

و‏ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+ في 3 أبريل في شكل مؤتمر عن بعد، وتضم اللجنة ثماني دول من أصل 23 دولة تشارك في الاتفاقية، وهي روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان.