زلزال بقوة 6.1 يضرب بحر الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الاثنين.



وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان أن الزلزال وقع على عمق 600 كم، وأن مركزه عند التقاء دائرة عرض 6.5 درجة شمالا وخط طول 115.8 درجة شرقا.



ولم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين، رصد هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر في منطقة سامبلي في ولاية أضنة التركية.

وكان ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر أمس الأحد دولة بابوا غينيا الجديدة.

وليست هذه الهزة الأرضية الأولي التي تسجل اليوم، فقد أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، عن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية كاستامونو شمالي تركيا.