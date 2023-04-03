وكيل لجنة حقوق الإنسان يرفض مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية في شأن عودة التوقيت الصيفي.

وبرر أبو العلا، رفضه مشروع القانون، لخلوه من أي دراسة علمية صحية ، تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.

ولفت النائب، إلى أنه في 2016 الحكومة كانت مصممة على الإلغاء وأنه لا يوجد هناك أي توفير في الطاقة، متسائلا: هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟.

وقال أيمن أبو العلا: ما يعنينا هو إغفال الحكومة نقطة هامة جدا وهي المعركة بين العلماء والأطباء والتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقرير لأي جهة علمية تشير إلى التأثير الصحي لتغيير التوقيت.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عددا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب.

وأوضح أبو العلا، أن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية، مستنكرا غياب مسئولي الصحة ليرد: هل التوقيت الصيفي الذي يغير الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه؟.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك خلايات في جسم الإنسان مسئولة عن التمثيل الضوئي، لذا فإن تغيير التوقيت من وقت لآخر يؤثر سلبا على الصحة العامة.