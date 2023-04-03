مجلس النواب يوافق على اتفاقية المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون

وافق مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.

ويهدف تعديل كيجالي إلي ادراج مركبات الهيدروفلوروكربونية ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونترال والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوي العازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، بالاضافة إلي مسئولية بروتوكول مونترال عن تزايد استهلاك هذه المواد نتيجة لاستخدامها كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، فمركبات الهيدروفلوروكربونية لها استخدامات عديدة في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء والفوم والأيروسولات