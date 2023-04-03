هارلي.. محمد رمضان يروج لـ فيلم عيد الفطر.. شاهد

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وظهر رمضان في الصورة من كواليس فيلم عيد الفطر"هارلي"، معلقاً: ثقة في الله نجاح".

ويواصل صناع فيلم هارلي، تصوير المشاهد بشكل مكثف في العديد من الأماكن المختلفة، حيث يسعى فريق العمل للانتهاء من عمليات التصوير خلال أيام قليلة من الآن، تمهيدا لعرضه في عيد الفطر المبارك، كما يراهن رمضان على نجاح هذا العمل.

أبطال فيلم هارلي

الفيلم بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، احمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي، ومن تأليف محمد سمير مبروك ومحمد سامي واخراج محمد سمير.