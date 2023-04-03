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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هارلي.. محمد رمضان يروج لـ فيلم عيد الفطر.. شاهد

هارلي
هارلي

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر رمضان في الصورة من كواليس فيلم عيد الفطر"هارلي"، معلقاً: ثقة في الله نجاح".

 

ويواصل صناع فيلم هارلي، تصوير المشاهد بشكل مكثف  في العديد من الأماكن المختلفة، حيث يسعى فريق العمل للانتهاء من عمليات التصوير خلال أيام قليلة من الآن، تمهيدا لعرضه في عيد الفطر المبارك، كما يراهن رمضان على نجاح هذا العمل.

 

أبطال فيلم هارلي

الفيلم بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، احمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي، ومن تأليف محمد سمير مبروك ومحمد سامي  واخراج محمد سمير.

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