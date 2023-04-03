خلال أيام.. شبانة يفجر مفاجأة عن الموقف النهائي للأهلي من غرامة كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف الأهلي النهائي بشأن دفع غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لصالح الزمالك.

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أخبر كهربا أن النادي سيدعمه في دفع الغرامه وطلب منه التركيز في مباريات دوري أبطال أفريقيا المقبله والدوري المصري.

وأضاف شبانة أن الفريق البرتغالي سيدفع نصف الغرامة مع كهربا بالاضافه للأهلي الذي سيدعم اللاعب

وتابع أن كهربا تألق مع الأهلي بشدة لذلك فدفع الغرامه أصبح أمرا ضروريا للغاية مشددا على أن الأمر سينتهي خلال أيام.