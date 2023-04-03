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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض رمضان.. اشتري موبايل أوبو Oppo A16 بـ 4829 جنيها فقط

Oppo A16
Oppo A16

بحلول شهر رمضان المبارك يبدأ موسم جديد للمتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، تجد خلاله الكثير من العروض والخصومات المغرية خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن، وتكون فرصة رائعة لشراء هاتف جديد.

يمكنك الآن شراء هاتف  أوبو  A16 ثنائي شريحة الاتصال بذاكرة وسعة تخزين 4GB RAM, 64GB ROM بسعر 4,829 جنيه مصري فقط من خلال موقع أمازون مصر، أي بخصم 28% عن سعره الأصلي. 

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز الذي ينتمي لفئة الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية.

Oppo A16

مواصفات Oppo A16

يأتي هاتف  أوبو  مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.5 بوصة، بدقة وضوح 720x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، مع درجة سطوع قياسية 480 شمعة لكل متر مربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 82.9%.

Oppo A16

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من ميدياتك شريحة MT6765G Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 32/64/256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC

يحزم هاتف  أوبو  بطارية غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم ColorOS 11.1 ووزن إجمالي للهاتف 190 جم، وأبعاد طول 163.8 مم وعرض 75.6 مم وسمك 8.4 مم.

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يأتي هاتف أوبو مع إعداد كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، بالإضافة إلى فلاش ليد وتصوير بانورامي وتقنية HDR.

يدعم الهاتف اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE, aptX وتحديد الموقع الجغرافي GPS بالإضافة إلى أنظمة ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS ويأتي مع مستشعر بصمات الأصابع ومستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة.

رمضان موبايل أوبو OPPO Oppo A16 اوبو A16 ميدياتك أندرويد

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