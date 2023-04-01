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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Oppo تكشف عن هاتف 5G رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1x

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A1x الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف Oppo A1x ضمن فئة الهواتف منخفضة التكلفة من أوبو، وهو نسخة معدلة من هاتف Oppo A58x الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر الماضي.

 

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سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1x

يتميز هاتف Oppo A1x بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1612 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل سطوعها يبلغ 600 شمعة في المتر المربع، وتغطية من ألوان sRGB بنسبة 100%.

سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1x

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالجا مناسبا لهذه الفئة السعرية، من نوع Dimensity 700، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، وبسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1x

ويتمتع هاتف أوبو الجديد Oppo A1x، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز هذا الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1x

ويحتوي هاتف Oppo A1x، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو التقليدية ColorOS 12.1، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12، ويدعم الهاتف العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.

سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1x

ويتوفر هاتف Oppo A1x، في لونين هما الأزرق والأسود، مقابل سعر يبدأ من 204 دولارات (أي ما يعادل 6260 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A1x
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