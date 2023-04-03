نهال عنبر عن مقلب "رامز نيفر إند": خوفت على ابني

علقت الفنانة نهال عنبر، بعد اكتشاف مقلب “رامز نيفر اند”، قائلة “خوفت على ابني أكتر مني، وأنا مكنتش أعرف أنه مقلب، وأصلا سألت قالولي أن رامز لازم يبقى معاه حد رياضي عشان المقالب اللي بتحصل دي، فأكيد مش أنا".

وحلت الفنانة نهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني، ضيفين على برنامج رامز نيفر إند، اليوم، الاثنين، ليكونا الضحية الثانيةً عشرة مع رامز جلال.

لقاء جسم الثعبان خلفه

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، من بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبانا في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه.