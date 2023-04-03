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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنتاجون بشأن إسقاط منطاد التجسس الصيني

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال يقيم حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في فبراير الماضي.

وأضافت سينج في تصريحات لها اليوم الأثنين، أن البنتاجون لا يستطيع تأكيد ما إذا كان المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات استخباراتية حساسة وإرسالها بشكل فوري إلى الصين.

وأوضحت سينج، أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع الأمريكية فور رصد منطاد التجسس الصيني حدت من قيمة المعلومات التي كان يمكن أن يلتقطها.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة "إن.بي.سي. نيوز" نقلا عن مسؤوليْن أمريكيين كبيرين حاليين ومسؤول كبير سابق، أن المنطاد الصيني الذي حلق فوق الولايات المتحدة جمع معلومات مخابراتية عن عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة رغم جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمنعه من ذلك، حسبما نقلت رويترز.

وكان المنطاد الصيني قد قضى بضعة أيام محلقاً فوق أمريكا الشمالية قبل أن يتعرض للاستهداف قبالة ساحل ساوث كارولاينا جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اسقطت الولايات المتحدة الأمريكية المنطاد الصيني بصاروخ تم إطلاقه من طائرة إف-22 ليسقط المنطاد فوق منطقة من المياه الضحلة.

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