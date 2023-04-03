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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

شيكو
شيكو

نشر الفنان شيكو مقطع فيديو من فيلمه  الجديد “ابن الحاج احمد” وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيها على البرومو الدعائى له. 

ويظهر شيكو فى البرومو وهو يركب عجلة على هيئة موتوسيكل ويتسبب فى حادث ويحاول ان يتفادى سيارة “مقطورة” الا انه يفشل فى هذا الأمر ويصيح بصوت عالى "أنا اتحشرت.. اتحشرت يا اسطى" في إطار كوميدى.

شاهد الفيديو هنا 

وعلق شيكو : “بقالة الحاج أحمد وولده أحمد تفتح في العيد.. اكرمنا يا رب”. 

ويضم فيلم ابن الحاج أحمد عدد كبير من الفنانين ومنهم صبري فواز وعايدة رياض ورحمة أحمد والفيلم فكرة عمرو سلامة وشارك فى كتابة السيناريو فادي أبو السعود ومن إخراج معتز التوني.

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لوك جديد لشيكو فى ابن الحاج أحمد

وحرص شيكو على الظهور خلال هذا العمل بلوك جديد ومختلف تماما عما اعتاد الظهور به، حيث قام بتغير لون شعره إلى الأصفر ليكون مفاجأة لجمهوره.

صابرين تعتذر عن الانضمام للفيلم

وكشفت الفنانة صابرين عن سبب اعتذارها عن فيلم ابن الحاج احمد، والذى كان من المقرر أن تشارك فيه مع بطل العمل الفنان شيكو.

وقالت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: كنت اتمني المشاركة فى بطولة فيلم ابن الحاج أحمد ولكني إعتذرت عن العمل بسبب تضارب مواعيد التصوير مع مسلسل اعمل اية ، والذى مازلنا نواصل تصوير حلقاته الأخيرة بالتزامن مع عرضه.

وأشارت صابرين، إلى أنه كان من الصعب التنسيق بين العملين خصوصا وأن فيلم ابن الحاج احمد  مليء بالمشاهد التي تجمع بين كل ابطاله ، لذا كان من الصعب ان الحق بهم بعد بداية التصوير، لذا اضطررت الى الاعتذار رغم حبي للشخصية التي كنت ساقدمها . 

شيكو الفنان شيكو ابن الحاج أحمد فيلم ابن الحاج أحمد أعمال شيكو

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