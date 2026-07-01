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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة وتنزانيا توقعان مذكرة تفاهم صحية لخمس سنوات بقيمة 3.1 مليار دولار

الولايات المتحدة وتنزانيا
الولايات المتحدة وتنزانيا
أ ش أ

 وقعت الولايات المتحدة وتنزانيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الصحة العالمية لمدة خمس سنوات.

وذلك في إطار استراتيجية "أمريكا أولاً للقمة الصحية العالمية" التابعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف دعم جهود إنقاذ الأرواح، وتعزيز الأهداف المشتركة للصحة العالمية، وتمكين تنزانيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة الأمراض المعدية والتهديدات الصحية الناشئة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن مذكرة التفاهم تستند إلى عقود من التعاون الصحي بين البلدين، وتؤسس لشراكة تقوم على الاستثمار المشترك لبناء شبكة مستدامة من المستشفيات والمختبرات والعاملين في القطاع الصحي، بما يعزز قدرة تنزانيا على تقديم الرعاية الصحية ومواجهة التهديدات الوبائية بصورة مستقلة.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها لدعم أولويات القطاع الصحي في تنزانيا، مع إتاحة الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجالات الصناعات الدوائية والابتكار الصحي والتكنولوجيا.

وأضاف أن المذكرة تهدف إلى الانتقال من نموذج المانح والمتلقي إلى شراكة مستدامة تساعد تنزانيا على تمويل وإدارة وتطوير نظامها الصحي على المدى الطويل، بما يعزز قدرتها على رصد تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها.

كما تستهدف المذكرة الحفاظ على السيطرة الوطنية على فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا وشلل الأطفال والسل، إلى جانب دعم برامج صحة الأم والطفل لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعتزم، بالتنسيق مع الكونجرس، تقديم أكثر من 1.3 مليار دولار على مدى خمس سنوات، فيما تعتزم تنزانيا زيادة إنفاقها المحلي على القطاع الصحي بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي قيمة الشراكة إلى 3.1 مليار دولار.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه المذكرة تجسد رؤية الاستراتيجية الجديدة، القائمة على بناء شراكات تعزز قدرة الدول على قيادة وتمويل واستدامة أنظمتها الصحية، بما يعكس التحول من نمط المساعدات التقليدية إلى شراكات قائمة على الاعتماد على الذات والاستدامة طويلة الأجل.

ولفت البيان إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة حتى الآن في إطار استراتيجية "أمريكا أولاً للقمة الصحية العالمية" تجاوزت قيمتها 24 مليار دولار، تشمل أكثر من 14.3 مليار دولار من المساعدات الأمريكية، إلى جانب 9.6 مليار دولار من الاستثمارات المشتركة للدول الشريكة.

وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية وقعت، حتى الأول من يوليو، 34 مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الصحة العالمية مع عدد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من بينها تنزانيا وأوغندا وكينيا ونيجيريا ورواندا والسنغال وإثيوبيا والفلبين وبنما وبوليفيا.

الولايات المتحدة تنزانيا الصحة العالمية مذكرة تفاهم

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