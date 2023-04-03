عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، محذرة من طقس الثلاثاء.



وأبرز التقرير المفصل، حالة الطقس وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي أعلنت انه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الغربية، وطقس بارد ليلا طقس على المدن.

وأشار التقرير ، إلى أن الأرصاد تحذر من نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، لافته إلى أنها تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، ويبلغ سرعتها 18 عقده في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في القاهرة 31 العظمى و17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 17 الصغرى، و سوهاج 32 للعظمى و 16 للصغرى دمياط 25 للعظمى و 15 للصغرى، و الإسكندرية 25 للعظمى و 15 الصغرى، وبني سويف 33 العظمى و 16 للصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 15 للصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة غدا في أسوان 34 للعظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 14 للصغرى، والأقصر 33 العظمى و17 الصغرى.