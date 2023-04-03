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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسي مطروح: تحرير 330 مخالفة إشغال ونظافة وبيئة

حملة لازالة الاشغالات
حملة لازالة الاشغالات بمرسي مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام الحملات المكبرة لرفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة خلال الفترة من منتصف مارس الماضي حتى تاريخه.

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وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٣٠ مخالفة إشغال طريق وبائع متجول ونظافة بإجمالي مضبوطات ١١٨٠ حالة من خلال الحملات المكبرة مع خلال نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه تم تحرير ٣٣٠ مخالفة بواقع ٢١٠ محضر أشغال طريق و٥٥ محضر بائع متجول و٦٥ محضرا نظافة بإجمالي مضبوطات ١١٨٠ حالة، تمت مصادرتها برغم التنبيه عليهم أكثر من مرة والتي تشوه المنظر الحضاري للمدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

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