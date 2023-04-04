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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي لـ إمام عاشور ومصطفى محمد

صدى البلد

 

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لن تعلن عن أي شيء قبل يوم 9 أبريل المقبل، ولن يتم إنفاق أي أموال إلا بعد هذا التاريخ.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هايكو هيرليتش من المدرسة الألمانية التي تُناسب  الزمالك وسبق وتولى مدربين ألمان كثيرًا قيادة القلعة البيضاء، ولكن حسب معلوماتي أن النادي لن يتعاقد مع مدرب جديد قبل 9 أبريل".

وأضاف: "الزمالك لديه العديد من السير الذاتية بشأن مدربين جدد، ولم يتم الحسم بصفة نهائية حتى الآن مع هيرليتش".

وتطرق عفت نصار للحديث عن لقاء الزمالك أمام المصري، وقال: "لو ربنا كرمنا بـ كامل أبو علي في الزمالك الأمور ستتغيير تمامًا، بالتأكيد المصري في وضع صعب بعد رحيله مؤخرًا، ولكن المواجهة التي ستجمع الناديين غدا صعبة بكل تأكيد، والجماهير دائما في المحافظات الآخرى تعشق أنديتها وشاهدنا لقاء الاسماعيلي مع سيراميكا اليوم والحماس الجماهيري الكبير".

وأكمل: "الزمالك كان يسير بشكل جيد حتى اتهام اللاعبين ببعض السلوكيات، ولذلك انهارت الفريق بشكل واضح، ولذلك أحيى إدارة الأهلي على موقف أحمد عبدالقادر، بينما على الجانب الآخر تم اتهام لاعبي الزمالك بأمور غريبة".

وزاد: "المصري لديه أفضلية وحسام حسن مدرب قدير ولديه خبرات جيدة وقادر على الوصول بالفريق لمرحلة حماسية جيدة، وجماهير بورسعيد غدا ستكون أكثر من جمهور الزمالك في المدرجات".

وأوضح: "فريق المصري يضم عناصر جيدة، لكن الجانب الدفاعي ليس بنفس كفاءة الهجوم، لو امتلك الفريق عناصر دفاعية جيدة كان سيكون له شأن كبير، والمصري فنيًا أفضل من الزمالك خلال الفترة الحالية".

وأردف: "تشكيل الزمالك سيتكون من محمد صبحي والونش وعبدالمجيد وعبدالله جمعة ونيمار، وسيف جعفر وروقا وبلحاج، وزيزو وناصر منسي ومصطفى شلبي".

وحول إمكانية عودة إمام عاشور للأهلي قال: "امام عاشور ومصطفى محمد بنسبة 60 أو 70 % قد ينتقلا إلى النادي الأهلي حسب معلوماتي، هناك مفاوضات وأحاديث في هذا الشأن مع اللاعبين".

وأكمل: "مصطفى محمد سيعود لنادي جالاطا سراي الذي تعاقد مع مهاجم آخر، ومن الوارد انتقاله إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ونفس الشئ بالنسبة لإمام عاشور".

وأتم: "أحمد فتوح لازال على ذمة نادي الزمالك، ومن الصعب انتقاله إلى الأهلي".

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