ببوس جوزي في كل مكان.. عبير صبري: ندمانة على المشاهد الساخنة| فيديوجراف

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

نفت عبير صبري، خضوعها لأي عملية تجميل، قائلة:" أنكر هذا الأمر تماما والناس شايفاني وعارفة ملامحي وشكل زي ما هو مفيش حاجة فيا اتغيرت ".

وقالت عبير صبري:" انا معملتش شفايفي والناس اللي متبعاني منذ بدايتي شايفاني زي مانا ولم أتغير ".

وتابعت عبير صبري:" أنا بكره التريند وانا ببوس جوزي في كل مكان عادي واكون سعيدة أثناء تواجدي معه ".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات عبير صبري في أحد البرامج الرمضانية .. تابع الفيديو جراف التالي: